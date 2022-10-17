В Ровно и Львове сообщили об отключении электричества

В украинских Ровно и Львове начались аварийные отключения электричества. Об этом 17 октября сообщают городские власти.

«В Ровно аварийное отключение электроэнергии в центре города», — написал мэр Александр Третьяк в Telegram-канале.

В свою очередь, губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий в своем в Telegram-канале призвал граждан избегать нахождения у объектов инфраструктуры. Гамалий также указал, что на территории региона возникли перебои с поставкой электроэнергии.

Власти Львова также сообщили об проблемах с энергоснабжением.

«В результате ракетных ударов по энергетическим подстанциям Львовской области электроэнергию в области подают по временным схемам, поэтому в электросети возник дефицит мощности. Из-за больших нагрузок вечером и утром снижается напряжение в сети. Должны ограничить использование электроэнергии», — сообщил глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

17 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Киева, в частности, сообщили о серии взрывов. В военной администрации города уведомили об ударах по критически важной инфраструктуре. Мэр столицы Виталий Кличко заявил о перекрытии участков улиц в центре города.

Также сообщалось, что в некоторых районах Харькова отключен свет, была приостановлена работа метро.

В то же время на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области был зафиксирован сильный пожар.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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