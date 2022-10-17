Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России

Политический аналитик Александр Асафов допустил, что Сербия присоединится к санкциям против России, если стране взамен предложат финансовую поддержку.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 17 октября, специалист отметил, что Запад имеет инструменты для принуждения практически любой страны «действовать в антироссийском ключе». Давлению подвержены даже те страны, которые считаются партнерами РФ по ряду вопросов.

«Я не думаю, что это одномоментный вопрос: Сербии давно угрожали за сотрудничество с нашей страной, еще до начала последних событий», — отметил Асафов.

Между тем, по его словам, «Сербию додавят», если этот момент станет принципиальным, и вопрос лишь в том, когда это произойдет.

По словам аналитика, Сербия находится на европейской периферии и никогда не являлась центром внимания.

«С другой стороны, если речь зайдет о выделении каких-то финансовых средств, то, конечно, Сербия согласится на этот шаг. Но просто в контексте продолжения обсуждения интеграции в Евросоюз, на поддержку антироссийских санкций страна вряд ли пойдет», — заключил эксперт.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила, что Запад усилил давление на Белград с целью добиться присоединения Сербии к санкциям против РФ. Среди кандидатов на интеграцию в ЕС только Сербия отказалась поддержать политику экономического давления на Россию.

Из-за отказа Сербия подверглась критике со стороны Евросоюза, пишет НСН. Согласно опубликованную отчету ЕК за 2022 год о переговорах с Белградом, отмечается «значительное падение» — с 64 до 45% — уровня согласованности внешней политики государства с курсом ЕС, отмечает RT.

Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против Москвы.

Вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что решение по ограничительным мерам в отношении России будет принимать новое правительство страны, которое должно быть сформировано до конца октября текущего года, отмечает телеканал «Звезда».

Также 17 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия не исключает того, что Сербия под давлением Запада введет антироссийские санкции. По его словам, если Белград присоединится к санкционной политике, «это будет самым последним шагом, на который решится руководство Сербии».

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Говоря о ЕС, он подчеркнул, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

12 октября Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, отмечает телеканал «360».