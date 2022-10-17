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Экономист предрек распад Евросоюза из-за действий Германии

Экономист Шульц считает, что шаги Германии приближают конец Евросоюза
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Фото: Global Look Press/dpa/Horst Galuschka
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Инициатива властей ФРГ по созданию стабилизационного фонда в €200 млрд стала одним из крупнейших шагов к развалу Евросоюза со времен его основания. Такую позицию высказал экономист Ярослав Шульц в интервью Parlamentní listy.

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«Если немцы в подобной (кризисной) ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их в принципе не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран», — отметил он.

Шульц добавил, что подобное поведение Германии сигнализирует о том, что Берлин намерен усилить свою гегемонию в Европе.

«Остальные просто не смогут конкурировать с немцами в большинстве отраслей, потому что не найдут таких же огромных инвестиций», — добавил экономист.

Эксперт подчеркнул, что это решение является самым крупным шагом по дезинтеграции Евросоюза с момента его основания.

Ранее, 15 октября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что Европейский союз нуждается в реформировании. Канцлер указал на то, что в ближайшем будущем Евросоюзу необходимо переходить к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений как во внешней политике, так и в других областях.

24 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием. Он добавил, что Евросоюз «не разрешил» президенту Кипра провести встречу с российской делегацией на Генассамблее ООН. Эта же история произошла с двумя странами, которые хотели провести непубличные встречи с Россией, но в итоге «пропали с радаров».

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