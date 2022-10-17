Минобороны России сообщило об уничтожении 160 солдат ВСУ на Купянском направлении
Российские военные за сутки уничтожили более 160 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщил 17 октября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в <...> Харьковской области», — заявил он.
По его словам, украинских военнослужащих ликвидировали в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое, пишет «Газета.Ru».
Кроме того, уничтожены четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.
Также Конашенков сообщил, что российские военные пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области.
17 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких регионах прогремели взрывы.
В свою очередь, Конашенков рассказал, что российские военные продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные цели, по его данным, поражены.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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