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Минобороны России сообщило об уничтожении 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

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Российские военные за сутки уничтожили более 160 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщил 17 октября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в <...> Харьковской области», — заявил он.

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По его словам, украинских военнослужащих ликвидировали в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, уничтожены четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Также Конашенков сообщил, что российские военные пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области.

17 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких регионах прогремели взрывы.

В свою очередь, Конашенков рассказал, что российские военные продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные цели, по его данным, поражены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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