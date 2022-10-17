СК проверит данные о вербовке СБУ подростков для совершения терактов

Следственный комитет России проверит информацию о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проверить информацию о том, что украинские спецслужбы начали вербовать подростков для совершения терактов. По итогам проверки поручено принять процессуальное решение», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Как добавили в ведомстве, ранее был выявлен факт вербовки подростка Службой безопасности Украины (СБУ) для покушения на главу одного из избранных советов Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, из СМИ стало известно, что украинские националисты еще с 2014 года начали проводить «уроки патриотического воспитания», на которых детей раннего возраста призывали воевать и убивать русских.

Ранее, 20 сентября, о том, как происходит вербовка рассказал корреспонденту «Известий» 14-летний житель Киселевки Херсонской области. По его словам, СБУ вербует детей из неблагополучных семей для сбора данных о мирных жителях и обстрелов региона. Как рассказал подросток, он вместе со своим товарищем вступил в переписку с представителями СБУ через социальные сети. Они отправляли украинским силовикам фотографии, видео и координаты российской военной техники. За один снимок им пообещали платить 3 тыс. гривен.

До этого, в конце августа, сообщалось, что спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями и регионами РФ, — таксистов, перевозчиков и людей, навещающих своих родственников. С помощью угроз и шантажа их вовлекают в преступную террористическую деятельность. В частности, заставляют собирать данные о передвижении российских войск в Крыму.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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