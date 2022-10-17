Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Мир
Экономист предрек распад Евросоюза из-за действий Германии
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Авто
Рынок подержанных автомобилей в сентябре сократился на 20%
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Мир
Политолог назвал возможную замену Лиз Трасс на посту премьера Британии
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
В ЛНР заявили о понимании Украиной неминуемой сдачи Артемовска
Общество
СК проверит данные о вербовке СБУ подростков для совершения терактов

СК проверит данные о вербовке СБУ подростков для совершения терактов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России проверит информацию о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проверить информацию о том, что украинские спецслужбы начали вербовать подростков для совершения терактов. По итогам проверки поручено принять процессуальное решение», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Как добавили в ведомстве, ранее был выявлен факт вербовки подростка Службой безопасности Украины (СБУ) для покушения на главу одного из избранных советов Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, из СМИ стало известно, что украинские националисты еще с 2014 года начали проводить «уроки патриотического воспитания», на которых детей раннего возраста призывали воевать и убивать русских.

Ранее, 20 сентября, о том, как происходит вербовка рассказал корреспонденту «Известий» 14-летний житель Киселевки Херсонской области. По его словам, СБУ вербует детей из неблагополучных семей для сбора данных о мирных жителях и обстрелов региона. Как рассказал подросток, он вместе со своим товарищем вступил в переписку с представителями СБУ через социальные сети. Они отправляли украинским силовикам фотографии, видео и координаты российской военной техники. За один снимок им пообещали платить 3 тыс. гривен.

До этого, в конце августа, сообщалось, что спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями и регионами РФ, — таксистов, перевозчиков и людей, навещающих своих родственников. С помощью угроз и шантажа их вовлекают в преступную террористическую деятельность. В частности, заставляют собирать данные о передвижении российских войск в Крыму.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022