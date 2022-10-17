Пенсионерка погибла в Тверской области в результате нападения собаки

Пожилая женщина погибла в Тверской области в результате нападения собаки. Расследование обстоятельств смерти женщины ведет региональное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ, говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник, 17 октября.

Сообщение о гибели жительницы Торжка поступило правоохранителям в воскресенье. Пенсионерка 1941 года рождения находилась во дворе дома, где также была собака, принадлежащая другой женщине.

«Собака напала на пожилую женщину. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте происшествия», — отметили в СК.

Следователи изучают обстоятельства ЧП, опрашиваются свидетели, назначено проведение экспертиз.

Ранее в октябре в Ухте Республике Коми бродячие собаки напали на семилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали, назначена доследственная проверка.

12 сентября СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту нападения бродячей собаки на подростка в Кировском районе Саратова.