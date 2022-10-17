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Водитель погиб в ДТП с загоревшимся грузовиком в Новосибирской области

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Два грузовых автомобиля столкнулись в Тогучинском районе Новосибирской области, после чего одно из транспортных средств загорелось. Водитель получил смертельные травмы.

Авария произошла в ночь на 17 октября на трассе около поселка Горного. В результате столкновения двух грузовиков начался пожар, одна из машин полностью выгорела. Площадь пожара составила 33 кв. м, сообщает VN.ru.

Водитель загоревшегося грузовика скончался на месте.

Сотрудники МЧС проверили аккумуляторы транспортных средств, чтобы исключить возможность повторного воспламенения. После этого пожарные устранили следы топлива на проезжей части.

По факту аварии проводится проверка.

В ночь на 13 октября в Дмитрове (Московская область) легковой автомобиль Peugeot врезался в стоящий на обочине дороге полуприцеп. После удара легковушка загорелась. Погибли четверо несовершеннолетних, которые находились в салоне иномарки.

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