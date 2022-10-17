Врач объяснила причину появления боли в боку при беге

Во время физической активности, такой как бег или быстрая ходьба, часто возникают болезненные ощущения в левом боку. О том, насколько они опасны 16 октября рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова.

Врач объяснила, что внезапный приступ острой боли в левом боку во время бега — одна из самых частых жалоб среди людей, начавших заниматься спортом недавно.

Люди зачастую связывают подобные болевые ощущения с патологическими изменениями или серьезными заболеваниями в области печени или кишечника. В действительности эти опасения не оправданы. Подобные приступы боли не представляют опасности для здоровья.

«Этот вид боли связан с раздражением рецепторов в области селезенки, которая из-за активизации кровообращения переполняется кровью и растягивается. Опытные спортсмены знают, что от подобной боли можно быстро избавиться и избежать ее вовсе», — сообщила врач порталу «Доктор Питер».

Чтобы избежать появления неприятной боли в боку при беге, перед пробежкой следует разминаться, а во время самого занятия сохранять равномерность дыхания. Если болевое ощущение всё же возникло, врач советует остановиться, выровнять дыхании и только затем продолжить пробежку, пишет «Газета.Ru».

17 октября врач, кандидат медицинских наук, Светлана Савченко назвала симптомы развивающегося гастрита. Она указала, что причиной этого заболевания могут стать стресс и нервные ситуации, с которыми сталкивается каждый современный человек.