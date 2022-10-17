Guardian сообщила об отказе Австралии от признания Иерусалима столицей Израиля

Австралия перестала признавать Иерусалим столицей Израиля. Об этом 17 октября сообщила газета The Guardian.

Издание обратило внимание на то, что на странице Израиля на сайте министерства иностранных дел удалена соответствующая информация. Раньше в справке о стране утверждалось, что Австралия признает Западный Иерусалим столицей еврейского государства.

Об этом решении премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил 15 декабря 2018 года. Однако после его ухода в отставку и прихода к власти лейбористов во главе с Энтони Албанизом правительство «тихо пересмотрело свою позицию», отметила The Guardian.

Несмотря на признание Иерусалима столицей, Австралия так и не перенесла в город свое посольство, ограничившись открытием торгового и оборонного представительств.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Вопрос принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

Некоторые страны признают Иерусалим столицей Израиля. Так, об этом в декабре 2017 года заявил президент США Дональд Трамп. Он объявил, что посольство страны будет перенесено в город.