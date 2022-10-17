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Guardian сообщила об отказе Австралии от признания Иерусалима столицей Израиля

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Фото: TASS/ATEF SAFADI
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Австралия перестала признавать Иерусалим столицей Израиля. Об этом 17 октября сообщила газета The Guardian.

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Издание обратило внимание на то, что на странице Израиля на сайте министерства иностранных дел удалена соответствующая информация. Раньше в справке о стране утверждалось, что Австралия признает Западный Иерусалим столицей еврейского государства.

Об этом решении премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил 15 декабря 2018 года. Однако после его ухода в отставку и прихода к власти лейбористов во главе с Энтони Албанизом правительство «тихо пересмотрело свою позицию», отметила The Guardian.

Несмотря на признание Иерусалима столицей, Австралия так и не перенесла в город свое посольство, ограничившись открытием торгового и оборонного представительств.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Вопрос принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

Некоторые страны признают Иерусалим столицей Израиля. Так, об этом в декабре 2017 года заявил президент США Дональд Трамп. Он объявил, что посольство страны будет перенесено в город.

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