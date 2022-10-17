Мотоциклист пострадал в ДТП с участием легковушки в Липецке
В Липецке в результате столкновения с легковой иномаркой пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в воскресенье, 16 октября, на улице Московской у типографии. По предварительным данным, 72-летний водитель Renault Logan не предоставил преимущество мотоциклу Kawasaki, за рулем которого находился 27-летний мужчина, и врезался в него.
В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы. Его госпитализировали в медучреждение, уточняет LipetskMedia.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
В ночь на 18 сентября на алтайской трассе в ДТП попал 22-летний молодой человек за рулем мотоцикла Racer RC 150. Он не справился с управлением, выехал на тротуар и опрокинулся. Мотоциклист погиб.