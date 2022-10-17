В России показали легкий электрогрузовик грузоподъемностью 800 кг

На российском рынке коммерческой техники появилась новинка — легкий электрогрузовик Wolf FC-25. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль».

Российская компания New Energy Motors получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на небольшой электрогрузовик Wolf FC-25. Машина китайской компании Fengchuen изначально была сделана для экспорта в Европу, страны Азии, а теперь попала в РФ.

Коммерческий грузовик компактный, его грузоподъемность составляет 800 кг, а объем грузового отсека равен 5 кубометрам.

Кабина машины оснащена кондиционером, отопителем, подушкой безопасности и камерой заднего вида. Тормоза у грузовика дисковые, передняя подвеска независимая, задняя — рессорная. Мощность двигателя электрогрузовика составляет 30 кВт. Для того чтобы полностью зарядить батарею, потребуется порядка 5 часов. Запас хода на одной зарядке составляет 200 км при скорости не более 85 км/ч.

Эксперты отметили, что в российской версии электрокара заменили зеркала и сиденья. В плане адаптации машины к условиям отечественного рынка выпуск варианта с отдельной батареей, которая будет питать холодильную установку в рефрижераторе. Предполагается, что в России машина будет представлена в виде бортовой версии, рефрижератора, а также изотермического и промтоварного фургонов.

26 августа Минпромторг РФ заявил, что выпуск партии электрогрузомобилей EVM Pro состоится до конца 2022 года. Официальное открытие завода электрогрузовиков запланировано на IV квартал текущего года. В основе машины лежит шасси «УАЗ Профи». Машина грузоподъемностью до 1 т имеет запас хода на одном заряде 300 км. Межсервисный пробег составляет 30 тыс. км, что соответствует расширенной заводской гарантии.