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Сильное похолодание спрогнозировали в Омской области

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Синоптики предупредили жителей Омской области о сильном похолодании к концу недели. Температура воздуха опустится до -5 градусов.

В начале недели в регионе дневная температура составляет +5…+8 градусов. Во вторник, 18 октября, синоптики прогнозируют небольшой дождь. 19 октября температура может подняться до +9 градусов, а к 22 октября — до +10 градусов.

Похолодание ожидается 23 октября. Температура воздуха в ночные часы упадет до -5 градусов. Дневная температура составит 0…+3 градуса. Об этом пишет ИА «Город55».

При этом синоптики отмечают, что к 29 октября ожидается потепление. Температура воздуха повысится до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что первый снег в Московской области ожидается вместе с дождем 21 октября. Специалисты отмечают, что снежный покров в регионе обычно устанавливается в первые числа декабря.

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