ЕС ввел санкции против 11 физических и четырех юрлиц Ирана из-за репрессий

Евросоюз ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана из-за репрессий в стране. Соответствующие нормативные акты были опубликованы 17 октября в Официальном журнале Евросоюза.

«В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, одиннадцать человек и четыре организации должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», — говорится в документе.

Санкции введены в том числе против иранской полиции нравов и ее руководителя.

Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза намерены одобрить санкции против Ирана.

О том, что главы МИД стран ЕС планируют принять новые санкции против иранских официальных лиц, причастных к подавлению протестов, сообщалось 12 октября. Как заявила тогда министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, Иран должен соблюдать обязательства в области прав человека. По ее словам, страны ЕС уже достигли предварительной договоренности и решение будет окончательно принято, несмотря на давление со стороны Тегерана. Предполагается, что санкции должны быть приняты в понедельник, 17 октября.

14 октября заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде назвал наглостью то, что страны, которые вводили санкции против Ирана, теперь обращаются к нему с просьбами о поставках нефти и газа. Он заметил, что нельзя просто так ввести санкции против какой-либо страны, а потом, в час нужды, «прибегать» к ней и просить, чтобы она обеспечила всех газом.

До этого, 22 сентября, власти США вели санкции против полиции нравов Ирана. Всего под рестрикции попали семь руководителей силовых структур Ирана. Они были введены из-за применения силы против протестующих во время недавних массовых беспорядков в стране.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.