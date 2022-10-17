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Все участники K-pop группы BTS пойдут служить в армию

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
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Все участники южнокорейской поп-группы BTS пойдут на срочную службу в вооруженных силах Республики Корея. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила газета The Mirror.

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Как сообщила компания Big Hit Music, самый старший член коллектива Чин отзовет свой запрос на отсрочку от призыва в конце октября, после чего пройдет все процедуры зачисления на военную службу в соответствии с требованиями кадрового управления вооруженных сил. Остальные участники коллектива также пройдут военную службу «в соответствии с собственными планами».

В случае подачи заявления об отмене отсрочки, зачисление на службу в армию происходит в течение двух-трех месяцев, пишет REGNUM.

Воссоединение группы произойдет примерно в 2025 году, когда все музыканты завершат службу.

Вопрос прохождения срочной службы членами BTS приобрел в Южной Корее общественный и даже политический характер. В декабре 2020 года парламент республики принял специальную поправку, которая дает возможность выдающимся деятелям культуры и искусства мужского пола получить отсрочку от призыва.

Такое изменение предложили после того, как BTS возглавила американской чарт синглов Billboard Hot 100 с композицией Dynamite.

В августе «Газета.Ru» сообщала, что участникам BTS разрешат давать концерты за границей во время службы в армии.

Как отмечает Life.ru, в Республике Корея на освобождение от воинской повинности могут претендовать только олимпийские чемпионы и признанные классические музыканты, у которых есть награды: они могут выбрать альтернативную службу и продолжить заниматься карьерой.

В случае отказа от прохождения службы, согласно южнокорейским законам, призывнику грозит тюремное заключение.

В июне стало известно, что участники корейского бойз-бэнда BTS возьмут перерыв для работы над сольными проектами. Музыканты заявили, что за девять лет добились невероятных успехов, но всем нужно развиваться и взрослеть по отдельности, сообщает телеканал «360».

BTS популяризировали K-pop во всем мире, в том числе в РФ. 10 декабря 2021 года музыкальный стриминговый сервис Spotify перечислил самых популярных исполнителей в России в основных музыкальных жанрах за 12 месяцев. Рейтинг поп-исполнителей возглавил именно южнокорейский бойз-бэнд.

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