Суд взыскал с Гузеевой свыше 80 тыс. рублей из-за испорченного ремонта соседки

Суд взыскал российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой свыше 80 тыс. рублей по иску страховщиков из-за испорченного ремонта ее соседки, передал в понедельник, 17 октября, журналист «Известий» из зала суда.

«Суд решил исковые требования ООО СК «Сбербанк страхование» удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 82 тыс. рублей, а также расходы по уплате госпошлины 2660 рублей», — сказано в решении судьи Алексея Городилова.

Иск удовлетворен в полном объеме.

Также представитель «Сбербанк страхования» отметила в суде, что они надеялись договориться с Гузеевой, но ни она, ни ее представитель в суд не пришли.

Гузеева сделала недавно ремонт в своей квартире, в результате чего в квартире ее соседки появились трещины в стенах в ванной, кухне и коридоре.

7 октября пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина сообщала о том, что с Гузеевой потребовали взыскать 100 938 рублей в качестве возмещения ущерба за некачественный ремонт. По словам пресс-секретаря, в суд на ведущую подала страховая компания.