Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Рязанской области
Мужчина погиб в результате крупного пожара в Спасском районе Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на управление МЧС региона.
Информация о возгорании поступила рано утром 16 октября из села Гавриловского. На Верхней улице загорелся жилой дом. Огонь охватил площадь 75 кв. м. В ликвидации горения участвовали 11 человек и пять единиц техники.
После ликвидации горения было обнаружено тело мужчины 1962 года рождения. Причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, пишет 62INFO.ru.
Ранее в этот день в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по факту пожара в квартире. После ликвидации горения было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.