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В Италии рассмотрят чрезвычайный план экономии энергии

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Christian Handl
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Правительство Италии рассматривает чрезвычайный план экономии энергии. Об этом 16 октября сообщила Il Messaggero.

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Министерство экологического перехода обсуждает различные варианты в случае прекращения поставок российского газа и проводит консультации с представителями отрасли. Ведомство прогнозирует два сценария с отключением трубы в начале ноября или в январе 2023 года.

В первом случае возникнет дефицит в 1,15 млрд куб. м газа. Для его возмещения понадобится принудительное сокращение потребления и переход к нормированию в течение 31 дня в период с декабря по февраль.

Днем ранее газета Il Sole 24 Ore сообщила, что объем газа в подземных хранилищах сможет обеспечить только треть зимних потребностей Италии. На данный момент итальянские хранилища газа заполнены на 93%.

15 октября президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что в Италии счета за электроэнергию выросли почти в два раза. Он отметил, что ранее газ стоил €0,7–0,8 за куб. м, в начале года цена выросла до €1,37, а в октябре была преодолена отметка в €2,3.

До этого, 3 октября, сообщалось, что по всей Италии проходят акции протеста против резкого роста тарифов на электричество и газ. В некоторых городах итальянцы сжигают счета за электричество, выступая против увеличения тарифов за электроэнергию на 60%, объявленного правительством с 1 октября.

В начале сентября министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что страна придет к полной независимости от газа РФ к зиме 2024 года. Он считает, что Рим заменит практически половину голубого топлива из России — 13 млрд из 29 млрд куб. м — посредством поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Страны Европы сами приняли решение сократить закупку российских энергоресурсов, что в итоге только усугубило энергетический кризис в ЕС.

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