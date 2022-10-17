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Российские войска уничтожили 160 солдат ВСУ на купянском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российские войска за сутки уничтожили более 160 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил в понедельник, 17 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожены около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля», — сказал Конашенков.

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Он уточнил, что российские артиллеристы и авиация атаковали украинские подразделения в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ивановки, Берестового Харьковской области.

Кроме того, на лисичанском направлении Вооруженные силы России отбросили на исходные рубежи батальонную тактическую группу ВСУ после неудачной попытки наступления в направлении Стряповки в Донецкой Народной Республике (ДНР). На этом направлении украинские войска потеряли более 50 человек, две боевые бронированные машины, четыре пикапа и шесть танков.

Также в Минобороны сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области, атака отражена. Было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

В ведомстве также добавили, что ВС России продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные цели поражены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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