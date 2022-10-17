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В ДНР погибли 480 мирных жителей с начала эскалации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) 480 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, погибли с начала эскалации. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«За 242 дня эскалации погибли 480 гражданских лиц, в том числе 23 ребенка. На территории в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 2007 гражданских лиц, в том числе 140 детей», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что зарегистрировано 78 случаев подрыва гражданских лиц (из них трех детей), на минах ПФМ-1 «Лепесток».

Использование противопехотных мин «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения этих мин украинскими военными в Донбассе были направлены Россией в ООН.

16 октября сообщалось о гибели мирной жительницы Еленовки в ДНР в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Отмечалось, что по поселению было выпущено три снаряда калибра 152 мм, один из снарядов попал по жилой застройке.

Ранее в этот день украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Донецке, в результате был поврежден жилой дом. На улице Петровского в результате удара ВСУ погибла женщина.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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