На станции «Марьина Роща» БКЛ завершается монтаж архитектурного освещения

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на платформе и в вестибюле станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершается монтаж архитектурного освещения. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

«Всё архитектурное освещение на станции, кроме лестничных спусков в зоне пересадок и выхода в город, закарнизное, то есть светильники укладываются в лоток, спрятанный за архитектурной стеной из натурального камня. На лестницах установлены круглые светильники, которые крепятся к стенам», — приводит слова Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, завершен монтаж поручней в зоне пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Помимо этого, специалисты на действующей станции «Марьина Роща» восстановили рамки панно, ранее демонтированные для устройства трех проходов на новую станцию БКЛ, уточняет сайт aif.ru.

Дизайн станции БКЛ «Марьина Роща» определили на международном архитектурном конкурсе. Дизайн вызывает ассоциации со старинными дворянскими усадьбами, в том числе связанные с фарфором и изразцами.

Как отмечает РИАМО, новая станция «Марьина Роща» вместе с возводимыми «Сокольниками» и «Рижской» войдет в северо-восточный участок линии, частью которого уже являются соединительная ветка в электродепо «Нижегородское» и построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская».

13 октября стало известно, что на станции БКЛ «Печатники» в Москве завершили монтаж 17 эскалаторов. В ближайшее время планируется приступить к грузовым испытаниям

1 октября Бочкарев рассказал, что запуск всех станций БКЛ метро на 10–15% разгрузит прилегающие наземные дороги. Кроме того, свободнее станет на радиальных и кольцевой линиях метро Москвы. Всего на БКЛ появится свыше 30 пересадок, в том числе на другие линии, железные дороги и МЦД. Всё это позволит сократить время в пути на 20–30 минут, уточняет «Москва 24».