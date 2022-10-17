Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Общество
В ОП поддержали идею об отмене отсрочки от призыва для депутатов и сенаторов
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Мир
Bloomberg сообщил о запрете поставок СПГ из Китая в Европу
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Авто
В России на 51% выросли продажи новых иномарок в сентябре
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области
Армия
Минобороны РФ сообщило о достижении целей при ударах по системам энергетики Украины

В России магазины Metro возобновили работу после сбоя

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговые центры и интернет-магазин Metro Cash & Carry возобновили работу на территории России после временных сбоев. Об этом «РИА Новости» сообщает в понедельник, 17 октября, со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Утром 17 октября компания сообщила о временной приостановке своих торговых центров и интернет-магазинов из-за технического сбоя. Покупателям принесли извинения за доставленные неудобства, пишет РИАМО.

В настоящее время торговые центры Metro работают в штатном режиме, передает RT. Причины сбоя устанавливаются.

Ранее, 7 октября, «Сбер» предупредил, что находящиеся за границей клиенты могут столкнуться с временными ограничениями при использовании приложения «Сбербанк Онлайн» из-за технических работ. Сервисы кредитной организации на территории России работают в штатном режиме.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022