В России магазины Metro возобновили работу после сбоя

Торговые центры и интернет-магазин Metro Cash & Carry возобновили работу на территории России после временных сбоев. Об этом «РИА Новости» сообщает в понедельник, 17 октября, со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Утром 17 октября компания сообщила о временной приостановке своих торговых центров и интернет-магазинов из-за технического сбоя. Покупателям принесли извинения за доставленные неудобства, пишет РИАМО.

В настоящее время торговые центры Metro работают в штатном режиме, передает RT. Причины сбоя устанавливаются.

Ранее, 7 октября, «Сбер» предупредил, что находящиеся за границей клиенты могут столкнуться с временными ограничениями при использовании приложения «Сбербанк Онлайн» из-за технических работ. Сервисы кредитной организации на территории России работают в штатном режиме.