Пожилая жительница Тамбова отдала мошенникам 300 тыс. рублей

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 65-летней женщины. Потерпевшая отдала злоумышленникам 300 тыс. рублей.

По словам горожанки, ей поступил звонок с незнакомого номера, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник убедил женщину, что ее счета находятся в опасности. Тамбовчанку убедили оформить кредит на 300 тыс. рублей и перевести средства на специально созданные «безопасные» счета. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят разыскные мероприятия.

В Находке (Приморский край) 37-летний мужчина перевел мошенникам 4,27 млн рублей. Потерпевший поверил, что ему грозит несанкционированное списание средств со счета, и согласился оформить кредит и перечислить накопления на «безопасный» счет.