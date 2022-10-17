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Мэр Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Об этом говорится на сайте столичной мэрии в понедельник, 17 октября.

Сомкнут ряды: в Минобороны не просили расширить мобилизацию
В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

Со ссылкой на данные военного комиссара Москвы Собянин уточнил, что «задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме».

Мэр столицы выразил благодарность и признательность москвичам, отозвавшимся на призыв о помощи со стороны государства, отмечает телеканал «360».

«Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой», — цитирует Собянина сайт kp.ru.

Пункты сбора мобилизованных в Москве закроют 17 октября, пишет Pravda.Ru. Кроме того, прекращают действие все повестки, которые были разосланы по месту жительства и предприятиям, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме того, столичный градоначальник добавил, что Москва продолжит помогать семьям и близким мобилизованных, пишет сайт Life.ru. Среди мер поддержки — внеочередное зачисление в детсады по достижении возраста 1,5 года, внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи, освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, предоставление бесплатного двухразового горячего питания для школьников с 1-го по 11-й класс, уточняет сайт aif.ru.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что в России частичная мобилизация завершится в течение двух недель, напоминает НСН. Он также сообщил, что не видит необходимости нового призыва в «обозримом будущем».

В тот же день Путин рассказал, что уже мобилизовано 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс., пишет RT.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране утром 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Мэр столицы Сергей Собянин в тот же день установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве. По его словам, в зоне спецоперации на тот момент уже находились несколько тысяч добровольцев из столицы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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