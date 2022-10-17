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Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе в центре Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в понедельник, 17 октября, сообщения о двух взрывах в центре украинской столицы.

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«Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на место», — написал он в Telegram.

Позже он сообщил еще об одном взрыве в той же местности, передает RT.

Подробной информации не приводится, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что город атаковали дронами-камикадзе.

По его словам, украинцам нужно больше систем ПВО и как можно скорее, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне, 16 октября, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные в течение суток вновь нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетики Украины.

10 октября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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