Парламент Швеции утвердил премьер-министром лидера УКП Кристерссона
Парламент Швеции утвердил лидера Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфа Кристерссона на посту премьер-министра страны. Голосование по этому вопросу состоялось 17 октября.
За кандидатуру Кристерссона проголосовали 176 депутатов, против высказались 173 члена парламента.
УКП входит в правую коалицию, одержавшую победу на парламентских выборах, которые состоялись 11 сентября. Коалиция набрала 49,5% голосов.
Сама УКП заняла третье место, получив 68 мандатов. Первой стала Социал-демократическая рабочая партия (107 мест), входящая в левый блок. Вторыми стали крайне правые «Шведские демократы» (73 места).
14 сентября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о планах подать в отставку в связи с поражением левой коалиции на выборах. Она занимала должность до избрания своего преемника.