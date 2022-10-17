Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины

Воздушная тревога объявлена днем 17 октября в большинстве областей Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Согласно карте, опубликованной в Telegram-канале издания, тревога объявлена во всех регионах южной, восточной, центральной частей Украины, включая Киев и Киевскую область, Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Житомирскую и другие области.

Утром 17 октября взрывы прогремели в Киеве. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе города начался пожар в результате атаки дронами-камикадзе.

Затем в соцсетях появились кадры последствий взрыва в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве.

Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал о взрывах в Днепропетровской области.

В свою очередь, в Минобороны России 17 октября рассказали, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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