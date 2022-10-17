Россиян начали подвергать спецпроверке при въезде в Молдавию

В Молдавии проводится дополнительная проверка всех граждан России при въезде в республику. Это делается для контролирования ситуации в сфере безопасности, заявила в понедельник президент страны Майя Санду.

По ее словам, это связано с высокими рисками для безопасности, поэтому спецорганы отфильтровывают при въезде в страну людей с «недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку».

«В отношении граждан РФ существуют специальные механизмы, которые обеспечивают нашу безопасность», — подчеркнула Санду в беседе с журналистами.

О том, что органы безопасности Молдавии изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать тех, кто приезжает из России с недобрыми намерениями, ранее заявил спикер парламента страны Игорь Гросу.

Тем временем в Молдавии продолжаются протесты с призывом к свержению действующего правительства. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

В частности, 17 октября сообщалось о проведении пикета у здания Высшей судебной палаты в Кишиневе, где проходит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Игоря Додона. Манифестанты требуют аннулирования всех обвинений в адрес Додона и справедливого расследования.

Ранее ряд стран закрыли въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестанет впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной для введения рестрикций стали ракетные удары РФ по городам Украины. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

С 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим для граждан РФ. Сбор вырос с €35 до €80. Срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней. Раньше ответ приходил в течение 10–30 дней. Российским туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет. Пограничные службы вправе потребовать дополнительные документы.