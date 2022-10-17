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Жители Донецка рассказали об обстреле ВСУ Кировского района

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Донецка в понедельник, 17 октября, рассказали «Известиям» об обстреле ВСУ Кировского района.

«Я сама со Старомихайловки сюда бежала. Автобус проезжал. Многих ранило: стекла побило ударной волной, осколками людей ранило. Повезли их в больницу», — рассказала местная жительница.

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13 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ Кировского района города.

В тот же день сообщалось, что украинские военнослужащие обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка.

9 октября ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. В то время сообщалось, что за сутки на территории республики при обстрелах погибли три человека, еще шесть получили ранения.

24 февраля РФ начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято по причине обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ. ДНР вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, который проходил 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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