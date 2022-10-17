Продажи российского СПГ в Европу увеличились на 50%

Евросоюз за 9 месяцев нарастил закупки российского сжиженного газа на 50%. С января по сентябрь импорт топлива достиг 15 млрд кубометров, передает телеканал «Известия». Рост закупок СПГ произошел на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома». При этом доля России от общего импорта сжиженного природного газа Евросоюзом в этом году составляет 17%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.