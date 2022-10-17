Рекордную температуру зафиксировали в Мурманске

Синоптики зарегистрировали в Мурманске суточный рекорд тепла. Воздух прогрелся до +10,5 градуса.

По данным специалистов, аналогичный показатель температуры отмечался 16 октября 1944 года. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Это не первый температурный рекорд Мурманска за последние полгода. В течение августа максимальные температуры за историю наблюдений наблюдались трижды. 16 августа воздух прогрелся до +25,4 градуса, 17 августа потеплело до +27,9 градуса, а 28 августа наблюдалась температура +21,1 градуса. Кроме того, 21 августа был повторен температурный рекорд +25,1 градуса.

Ранее в этот день синоптики спрогнозировали заморозки до -7 градусов. При этом выпадет мокрый снег. В отдельных районах вероятна гололедица.