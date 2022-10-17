Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о гибели жителей региона на полигоне под Белгородом. Об этом он рассказал 17 октября в своем Telegram-канале.

«Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Никитин.

Он пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших. По его словам, военным комиссаром было организовано психологическое сопровождение родных.

15 октября Минобороны РФ сообщило о теракте на одном из полигонов Западного военного округа в Белгородской области. Согласно имеющимся данным, злоумышленники начали стрельбу в ходе занятий по огневой подготовке добровольцев.

В результате 11 человек из личного состава получили смертельные ранения, еще 15 пострадали и были доставлены в медучреждения для оказания квалифицированной помощи. Оба террориста были уничтожены встречным огнем.

На следующий день Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы на полигоне под Белгородом. Военными следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.