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Прототип бабушки Коко из «Тайны Коко» скончалась в возрасте 109 лет

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Фото: Disney
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В Мексике в возрасте 109 лет скончалась Мария Салуд, которая стала прототипом бабушки Коко из мультфильма студии Pixar «Тайна Коко». Об этом 16 октября сообщило правительство штата Мичоакан, где женщина проживала.

«Мы глубоко сожалеем о смерти Марии Салуд Рамирес Кабальеро, которая была источником вдохновения для милого персонажа бабушки Коко», — говорится в Twitter правительства.

Точная дата и причина смерти Салуд не сообщаются. Известно, что свое 109-летие она отпраздновала 16 сентября.

Внешность Салуд использовалась для создания образа Коко, а традиции ее родного штата нашли отражении в сюжете мультфильма.

В 2018 году «Тайна Коко» была удостоена двух «Оскаров» как лучший анимационный фильм и за лучшую оригинальную песню.

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