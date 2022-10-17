Конфликтолог спрогнозировал итоги миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана

Гражданская миссия, которую согласовали главы МИД 27 стран Евросоюза (ЕС), для содействия решению проблем на границе Азербайджана и Армении, вряд ли будет эффективна. Такое мнение 17 октября «Известиям» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он отметил, что европейская миссия — «определенный конкурент российскому миротворческому контингенту».

«Важное посмотреть мандат этой миссии, чтобы уже более конкретно говорить относительно того, где пересекаются, где не пересекаются мандаты и полномочия миротворческих контингентов, чтобы говорить, насколько это усложнит процесс урегулирования, либо, наоборот, его стабилизирует», — сказал Денисов.

Также конфликтолог подчеркнул, что здесь важно отметить знаки для России со стороны Армении.

«И Россия, и Армения находятся в Организации Договора о коллективной безопасности, но вместе с тем армянская сторона принимает подобные решения, то есть согласовывает нахождение подобной миссии [ЕС]», — пояснил он.

Денисов поставил под сомнение эффективность гражданской миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана.

«Не уверен я, что это будет эффективно, особенно с учетом того, что за последние несколько недель к форматам переговорным активно добавился формат Азербайджан — Армения — США, плюс к этому еще и Евросоюз. Я уже даже и не припомню подобных примеров, когда настолько активно и массово многие субъекты вовлекались в процесс урегулирования», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что Армения и Азербайджан согласились содействовать гражданской миссии ЕС вдоль совместной границы. Работа миссии начнется в октябре.

12 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил о решении Евросоюза отправить миссию в республику. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Армении, Азербайджана и России. По его словам, РФ открыта к обсуждению принятия дополнительных мер.

4 октября Армения, Азербайджан и США обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Между главами внешнеполитических ведомств была достигнута договоренность продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.