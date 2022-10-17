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Эксперты рассказали о правилах подбора отеля онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Эксперты рассказали сервису Туту.ру, на что нужно обратить внимание при выборе отеля на онлайн-платформах.

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«При выборе отеля определитесь с критериями поиска: локация, близость к морю, транспортная доступность, наличие крытого бассейна, собственного пляжа, парковки, детского клуба, выберите тип питания. Определили перечень отелей — соотнесите их с вашим бюджетом», — заявил коммерческий директор VIZANT GROUP Денис Логачев.

Замгендиректора Туту.ру Сергей Николаев указал, что отталкиваться нужно от трех критериев: бюджета, целей и срока поездки. Исходя из этих факторов следует подбирать уровень обслуживания и месторасположение гостиницы.

Директор по доходам Silk Road Samarkand (Самарканд) Евгения Порошина порекомендовала обратить внимание на допуслуги, которые предоставляет отель: бары, бассейны, спа, детские комнаты, конференц-залы, возможность размещения с питомцем.

После этого стоит просмотреть отзывы. Специалисты призывают искать комментарии на проверенных ресурсах, посвященных бронированию отелей.

«Обращать внимание стоит именно на отзывы с эмоциональной окраской: хорошей и плохой. Я бы советовала учитывать три составляющие: качество сна (были ли удобными кровати, подушки), вкусная еда (завтраки, разнообразие меню) и сервис (вежливый и приветливый персонал, общение с гостями). Заказные отзывы очень хорошо видно: они типовые, в них используются общие фразы и даже даты публикации нередко совпадают», — отметила директор «Джугди глэмпинг» (Приморский край) Дарина Замошина.

Владелец бутик-отеля «Щепкинъ» (Белгород) Виталий Фетискин добавил, что на купленные отзывы укажут множество коротких, однотипных, идущих один за одним комментариев от авторов без рейтингов от поисковых систем.

Далее эксперты рекомендуют оценить фотографии отеля. В этом случае также стоит смотреть их не на официальном сайте гостиницы, а у пользователей в социальных сетях.

Кроме того, по мнению специалистов, стоит обратить внимание на то, как представители отеля предоставляют обратную связь и реагируют на негативные комментарии.

«Очень важно, чтобы в открытой коммуникации содержались детальные объяснения и — в идеале — предложения по улучшению ситуации или возмещению. Это и есть сервис», — добавила управляющий партнер Elephant Production Management Екатерина Земцова.

Ранее в этот же день в туротрасли рассказали «Известиям», какие лучшие направления для путешествий можно выбрать на ноябрьские праздники.

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