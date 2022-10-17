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На хакерском форуме назвали ломающие Google фразы

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Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd
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Пользователи хакерского форума Hacker News обсудили несколько поисковых запросов, которые выводят из строя поисковик Google. Одна из таких — how many emojis on ios [«сколько эмодзи в iOS». — Ред.].

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Выяснилось, что при вводе определенных фраз поисковик работает медленно, после чего на экране появляется сообщение: «Ошибка сервера. При обработке запроса произошла внутренняя ошибка сервера. Наши специалисты оповещены об этой проблеме и работают над ее решением. Повторите попытку позже».

Форумчане назвали и другие фразы, «ломающие» поисковик. Так, после ввода «how many emojis on windows» или «how many emojis on lumia» также возникала ошибка.

Позже стало известно, что проблема скрывалась в обращении Google к сайту emojipedia.org — справочнику по эмодзи в стандарте Unicode.

По сообщениям пользователей Hacker News, в настоящее время ошибку удалось ликвидировать, запросы отправляются в Google в стандартном режиме.

12 октября эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза сообщил, что такие популярные браузеры, как Safari и Chrome, гипотетически могут перестать отображать сайты из РФ, но есть пути обхода ограничения. Как отметил специалист, можно принудительно заставить браузер показывать сайт и без «одобренного» SSL-сертификата, однако в этом случае соединение будет не HTTPS (безопасным), а HTTP (небезопасным).

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