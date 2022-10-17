Эксперт рассказал о необходимом количестве карт для предпринимателей

В кошельке бизнесмена может быть любая удобная ему карта, которую можно использовать для личных нужд, — дебетовая, кредитная и виртуальная. Однако если дело касается расходов, связанных с предпринимательской деятельностью, грамотнее будет проводить их по специальной бизнес-карте. Об этом рассказала «Известиям» операционный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева 17 октября.

Эксперт уточнила, что бизнес-карта — это банковская карта для юрлица, привязанная к расчетному счету индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью. По ее словам, она помогает упростить контроль за расходами и экономить на покупке товаров и услуг.

«К примеру, с такой карты можно оплачивать аренду офиса, закупать расходники для него, оплачивать коммунальные платежи. Также такую карту можно пополнять, если вы, например, собираете из торговой точки кеш. Это дешевле и удобнее, чем возиться с инкассацией», — уточнила Артемьева.

Она также считает, что к основной карте можно выпустить дополнительные и раздать их сотрудникам при необходимости. При этом на них можно установить лимиты трат и отслеживать расходы.

«Индивидуальным предпринимателям и работающим по патентной системе налогообложения, ЕНВД или на упрощенке при этом можно даже не собирать чеки трат для отчетности. Также без отчетности по тратам с дебетовой бизнес-карты могут жить те, кто имеют право распоряжаться средствами расчетного счета компании (например, директор или бухгалтер)», — добавил эксперт.

Артемьева уточнила, что рядовые сотрудники при использовании корпоративной карты должны собирать чеки и накладные для учета расходов и снижения налогоблагаемой базы, если организация платит налоги по принципу «доходы минус расходы». И все покупки по таким картам должны быть только в интересах компании.

«Тратить деньги на себя с бизнес-карты имеют право только индивидуальные предприниматели», — сказала она.

Также эксперт считает, что кроме дебетовой бизнес-карты предприниматель может выпустить и кредитную карту для бизнеса.

«Такой продукт предлагают многие банки. Лимит устанавливается согласно доходам вашей компании. Это может быть хороший инструмент для подстраховки, если, например, заказчик затянул с выплатой, а деньги нужны на рабочие нужды здесь и сейчас», — рассказала Артемьева.

Кроме того, она отметила, что многие бизнес-карты предлагают пользователям привилегии, такие как скидки на определенные категории транзакций, а также некоторые банки гарантируют их бесплатное обслуживание.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что в бюджет РФ на 2023 год заложено 250 млн рублей на возмещение комиссий малым и средним предприятиям за прием платежей через систему быстрых платежей (СБП ). В Минфине, Минэке и Центробанке считают, что такая мера поддержки стратегически важна. В крупнейших банках «Известиям» рассказали, что спрос на подключение бизнеса к СБП кратно вырос.