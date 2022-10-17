Главы МИД ЕС одобрили гражданскую миссию на границе Армении и Азербайджана

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) согласовали создание гражданской миссии для содействия решению проблем на границе Азербайджана и Армении, ее работа начнется в октябре. Об этом говорится в заявлении Евросовета, опубликованном в понедельник, 17 октября, по итогам заседания.

Уточняется, что Армения и Азербайджан согласились содействовать гражданской миссии ЕС вдоль совместной границы.

«Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе к концу октября», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что целью миссии является укрепление доверия между двумя странами и внесение вклада ЕС в работу пограничных комиссий.

В заявлении также уточняется, что следующее заседание комиссии по вопросам границы между Арменией и Азербайджаном пройдет в конце октября в Брюсселе.

До этого, 12 октября, министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян сообщил о решении Евросоюза отправить миссию в Армению. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о готовности внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Армении, Азербайджана и России. По его словам, РФ открыта к обсуждению принятия дополнительных мер.

4 октября Армения, Азербайджан и США обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Между главами внешнеполитических ведомств была достигнута договоренность продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года, Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.