Мужчину госпитализировали с отравлением грибами в Липецкой области

В Липецкой области 50-летний мужчина госпитализирован с отравлением грибами. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на заведующую токсикологическим отделением областной клинической больницы Ольгу Кривошееву.

Пострадавший поступил в учреждение 16 октября. Врачи выяснили, что мужчина собирал и употреблял зеленушки.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в основном причиной отравления становится употребление в пищу пластинчатых грибов — сыроежек, толкачиков, свинушек и других. Специалисты напоминают, что не стоит собирать грибы вблизи дорог и магистралей, в населенных пунктах. Также нельзя собирать незнакомые грибы, а также грибы, у основания ножек которых есть клубневидное утолщение.

На прошлой неделе в токсикологическое отделение была госпитализирована 61-летняя женщина. Липчанка собрала грибы рядовки, приготовила их и отравилась.