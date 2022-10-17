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Дмитрий Чернышенко исполнил мечту Алексея Смородова из Челябинской области

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Фото: Пресс-служба «РОСГОНКИ»
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко исполнил мечту Алексея Смородова из Челябинской области, который принимал участие в проекте «Елка желаний».

Алексей Смородов всегда мечтал побывать на «Формуле-1». Несмотря на отмену российского Гран-при, исполнить желание молодого человека получилось. Алексей вместе с мамой и сестрой прилетели в Сочи на финальный этап Российской дрифт-серии и посетили гонки на Сочи Автодроме.

«Мы постарались сделать всё, чтобы, несмотря на ограничения, мечта Алексея максимально точно воплотилась в жизнь. Вместе с мамой и сестрой они провели несколько замечательных дней в Сочи, побывали на экскурсиях в Олимпийском парке, Красной Поляне, увидели гоночные заезды в рамках российских соревнований по автоспорту, пообщались с именитыми пилотами и взяли у них автографы. Уверен, Алексей и его семья получили незабываемые эмоции и яркие впечатления от этой поездки. Я же рассчитываю, что молодой человек исполнит еще одну свою мечту и станет кардиохирургом. Мы же поддержим его в достижении этой цели», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Для Алексея Смородова и его семьи были организованы экскурсии по Сочи Автодрому, автомузею Ника Панули, горам Красной Поляны. Они посетили развлекательный комплекс «Сочи-Парк», Олимпийский парк и ощутили скорость и адреналин, прокатившись на дрифт-такси.

«Мы рады, что Леша Смородов и его семья посетили Сочи Автодром, получили новые впечатления, вдохновились автоспортивной атмосферой, — говорит Алексей Титов, генеральный директор АНО «Росгонки». — Было приятно видеть горящие глаза и искренние эмоции Алексея и его семьи, которая вместе с ним проживала эти моменты радости»

Алексей и его семья выразили огромную благодарность заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, проекту «Ёлка желаний», а также руководству АНО «Росгонки».

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