На капремонт многоэтажных домов в Казани направили 2,4 млрд рублей

В 2022 году в Казани на ремонт многоквартирных домов предусмотрели 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на заместителя главы исполнительного комитета города Искандера Гиниятуллина.

По его словам, в столице Татарстана подходит к концу трехлетняя программа капремонта, в которую попали 729 домов. В общей сложности на их ремонт направили свыше 7 млрд рублей. В перечень работ включили ремонт фасадов, крыш, линий отопления, а также замену лифтов. Кроме того, были предусмотрены дополнительные работы по замене радиаторов, полотенцесушителей и входных групп.

В 2022 году в 57 домах восстановили кровлю. Еще в 44 домах произведена замена 129 лифтов. В 76 зданиях обновили систему отопления, уточняет ИА «Татар-информ». В шести домах удалось заменить наружные и внутридомовые газопроводы.