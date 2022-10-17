Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Псковской области
Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Печорском районе Псковской области. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла вечером 16 октября на 19-м км автодороги «граница Эстонии — Печоры — Изборск». Водитель автомобиля DAF допустил столкновение с легковушкой ВАЗ-2115. Оба транспортных средства получили значительные технические повреждения.
Водитель автомобиля «ВАЗ» скончалась во время транспортировки в медицинское учреждение. Пассажирка скончалась на месте ДТП. Также травмы получил водитель грузовика.
В районном управлении образования уточнили, что обе погибшие — учителя Печорской гимназии.
14 октября в Республике Коми водитель Toyota в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и совершил наезд на велосипедиста. После этого машина съехала в кювет и перевернулась. Велосипедист и 15-летняя пассажирка иномарки погибли.