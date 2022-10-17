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Найденный мертвым на востоке Москвы подросток был избит

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подросток, чье тело было обнаружено рядом с озером Святое в Косинском парке Москвы, был избит до смерти. Об этом 17 октября сообщил источник «Известий».

Множественные повреждения тела свидетельствуют о том, что ему наносили удары руками и ногами по голове и телу. По имеющейся информации, 14-летнего подростка избили двое мужчин в балаклавах.

Его тело было обнаружено 16 октября в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Труп был замечен прохожим. На юноше не было одежды, вещи находились рядом с телом. На месте происшествия также был найден мобильный телефон.

Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По предварительным данным следствия, за день до смерти мальчик ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы.

16 октября председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 14-летнего подростка в столице.

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