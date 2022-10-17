Депутат рады сообщил о взрывах в Днепропетровской области

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 17 октября сообщил о взрывах в Днепропетровской области.

«В Днепропетровской области взрывы», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили об объявленной по всей территории Украины воздушной тревоге.

Кроме того, утром 17 октября взрывы прогремели и в Киеве. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе города начался пожар в результате атаки дронами-камикадзе.

Затем в социальных сетях появились кадры последствий взрыва в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве.

10 октября президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он имел в виду взрывы на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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