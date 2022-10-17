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The Hill назвал «пощечиной Байдену» решение Саудовской Аравии по добыче нефти

The Hill: Саудовская Аравия дала пощечину Байдену решением о сокращении добычи нефти
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти стало оскорбительным для президента США Джо Байдена. Об этом пишет The Hill.

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«Решение по добыче нефти — это пощечина Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить увеличить добычу, чтобы компенсировать влияние антироссийских санкций, надеясь, что это приведет к снижению цены на топливо в США», — говорится в материале.

Отмечается, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вызвало возмущение у членов конгресса и шок в Белом доме.

Теперь, как говорится в статье, в США могут пересмотреть отношения с Саудовской Аравией и остановить поставки оружия и обслуживание военной техники в стране.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

12 октября Байден заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд 16 октября заявил, что Эр-Рияд не вставал на сторону Москвы при принятии решения. По его словам, данный шаг, единогласно одобренный странами ОПЕК, был сугубо экономическим.

В этот же день журналист Financial Times Эндрю Ингленд отметил, что Союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой из-за политики действующего президента США. Отмечается, что, если Байден решит воплотить в жизнь свои угрозы, Вашингтон может лишиться ценного союзника.

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