Заморозки до -7 градусов и мокрый снег спрогнозировали в Алтайском крае
Синоптики спрогнозировали заморозки до -7 градусов и мокрый снег в ближайшие дни в Алтайском крае. В регионе вероятно образование гололедицы.
Согласно прогнозам, в ночь на 18 октября температура воздуха опустится до -1…+4 градусов. Дожди и мокрый снег вероятны в отдельных районах. Скорость ветра увеличится до 11 м/с. Об этом сообщает altapress.ru.
В ночь на 19 октября температура воздуха составит +2,+3 градуса, местами вероятны заморозки до -7 градусов. В регионе ожидается мокрый снег с образованием гололедицы. Дневная температура вырастет до +6…+11 градусов.
В ночь на 20 октября ожидается -1…-6 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +14 градусов. Вероятны небольшие дожди.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании жителей европейской части России. С 19 октября ожидается похолодание до +5 градусов.