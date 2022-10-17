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Заморозки до -7 градусов и мокрый снег спрогнозировали в Алтайском крае

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Синоптики спрогнозировали заморозки до -7 градусов и мокрый снег в ближайшие дни в Алтайском крае. В регионе вероятно образование гололедицы.

Согласно прогнозам, в ночь на 18 октября температура воздуха опустится до -1…+4 градусов. Дожди и мокрый снег вероятны в отдельных районах. Скорость ветра увеличится до 11 м/с. Об этом сообщает altapress.ru.

В ночь на 19 октября температура воздуха составит +2,+3 градуса, местами вероятны заморозки до -7 градусов. В регионе ожидается мокрый снег с образованием гололедицы. Дневная температура вырастет до +6…+11 градусов.

В ночь на 20 октября ожидается -1…-6 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +14 градусов. Вероятны небольшие дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании жителей европейской части России. С 19 октября ожидается похолодание до +5 градусов.

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