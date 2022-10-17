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Жену Байдена освистали на матче по американскому футболу

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Фото: twitter.com/FLOTUS
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Первую леди США Джилл Байден освистали на матче по американскому футболу. Об этом 16 октября рассказал телеканал Fox News.

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Жена Джо Байдена посетила игру «Филадельфия Иглз», в которой она является почетным капитаном, и «Даллас Ковбойс».

Когда Байден вышла на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд», ее освистали болельщики «Филадельфии». Она прибыла на игру для продвижения государственной программы борьбы с раком и вышла на публику вместе с несколькими онкобольными.

17 октября американцы раскритиковали Джо Байдена за то, что он отвечал на вопросы об экономике, поедая при этом мороженое.

Двумя днями ранее читателей британской Daily Mail шокировало поведение Байдена, когда он взял за плечо девочку во время визита в колледж. Он также посоветовал ей «не заводить никаких серьезных отношений до 30 лет».

До этого, 13 октября, Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга.

Ранее, в конце сентября, президент США удивил телезрителей оговоркой в истории про знакомство со своей будущей женой Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.

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