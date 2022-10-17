В Швеции пожаловались на невозможность прокормить детей из-за роста инфляции

В Швеции множество семей сильно пострадали от роста инфляции и не могут прокормить детей. Об этом, по сообщению телеканала TV4, заявила представитель благотворительной организации города Карлстад Мари Бьерклунд.

«Многие семьи с детьми особенно сильно пострадали от роста инфляции», — сказала Бьорклинд.

Она отметила также, что последние данные об инфляции подтверждают, что жители страны быстро беднеют. По ее словам, в сентябре уровень инфляции в Швеции составил 9,7%.

Бьерклунд подчеркнула, что повышение цен значительно снизило покупательную способность домохозяйств, и теперь всё больше жителей сталкивается с жесткой нехваткой финансов на самые обычные нужды.

Представитель благотворительной организации рассказала также, что шведы получают небольшие пособия на детей, в связи с этим им приходится просить о помощи, что многими воспринимается как «постыдный факт», передает «Газета.Ru».

«К нам обращаются семьи, которые раньше никогда не обращались за помощью и теперь им приходится это делать. Им стыдно, что они не могут накормить детей», — заключила Бьерклунд.

Швеция далеко не единственная европейская страна, жители которой в последнее время столкнулись с серьезными трудностями из-за роста инфляции и энергокризиса.

Так, 14 октября сообщалось, что в Дании на фоне кризиса и высокой инфляции резко выросло число магазинных краж. Отмечалось также, что растет не только уровень криминала, но и интерес к приобретению товаров, добытых незаконным способом.

10 октября отмечалось, что во Франции почти две недели продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. Сотрудники требуют повысить зарплату на 10%, а также индексировать оплату труда за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Также забастовки проходят на двух нефтеперерабатывающих заводах компании ExxonMobil.

29 сентября газета Financial Times отметила, что граждане Британии вынуждены экономить на здоровье из-за повышения стоимости жизни, в том числе из-за роста счетов за отопление и цен на продукты питания.

До этого, в середине сентября, отмечалось, что Евросоюз переживает инфляционный шок. Кризис накрыл ЕС из-за масштабных санкций и ситуации на Украине. В ряде государств показатели стали историческими. По данным Eurostat, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе составила рекордные 9,1%, в Европейском союзе она стала двузначной — 10,1%.

Западные страны столкнулись с беспрецедентным уровнем роста инфляции и цен, когда решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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