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В МИЦ «Известия» обсудят систему обеспечения лекарствами при орфанных заболеваниях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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19 октября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями».

Как оперативно информировать пациентов о возможности приобретения препаратов? Как отследить статус заявки на получение лекарства и узнать о его наличии в регионе?

Участники:

  • Александр Румянцев, член президиума РАН, академик РАН, профессор, д.м.н., главный детский онколог/гематолог Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты, председатель правления Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов, член правления Национального общества детских гематологов и онкологов, руководитель экспертного совета Фонда «Круг добра»;
  • Александр Ткаченко, председатель правления президентского фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра», член Общественной палаты РФ;
  • Сергей Куцев, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, член экспертного совета Фонда «Круг добра»;
  • Ирина Мясникова, председатель правления Всероссийского общества орфанных заболеваний (ВООЗ), член попечительского совета Фонда «Круг добра»;
  • Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член экспертного совета Фонда «Круг добра».

С 2023 года программа неонатального скрининга будет включать тестирование на 36 заболеваний. Врачи-генетики и представители общественности выскажут мнение, как информация о результатах тестов должна быть доведена до семей из группы риска.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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