Минобороны РФ показало кадры уничтожения десантниками украинских диверсантов

Российские десантники уничтожили диверсионные группы вооруженных сил Украины (ВСУ), скрывающиеся в лесополосе. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны России.

Военное ведомство опубликовало видео, как именно происходила ликвидация украинских диверсантов. Кадры сняты с коптера.

«Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

В результате ударов уничтожены по шесть танков и автомобилей, восемь бронированных машин. Число ликвидированных диверсантов не уточняется.

На прошлой неделе Министерство обороны России впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».