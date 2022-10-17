Боррель сообщил о намерении глав МИД ЕС одобрить санкции против Ирана

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий в стране. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии в понедельник, 17 октября, на заседание глав МИД в Люксембурге.

«Пакет санкций на столе, чтобы поддержать женщин в Иране. Я уверен, что они будут приняты», — сказал он.

О том, что главы МИД стран ЕС планируют принять новые санкции против иранских официальных лиц, причастных к подавлению протестов, сообщалось 12 октября. Как заявила тогда министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, Иран должен соблюдать обязательства в области прав человека. По ее словам, страны ЕС уже достигли предварительной договоренности и решение будет окончательно принято, несмотря на давление со стороны Тегерана. Предполагается, что санкции должны быть приняты в понедельник, 17 октября.

14 октября заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде назвал наглостью то, что страны, которые вводили санкции против Ирана, теперь обращаются к нему с просьбами о поставках нефти и газа. Он заметил, что нельзя просто так ввести санкции против какой-либо страны, а потом, в час нужды, «прибегать» к ней и просить, чтобы она обеспечила всех газом.

10 октября глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон призовет власти Ирана к ответственности за притеснение женщин и подавление протестов.

22 сентября власти США вели санкции против полиции нравов Ирана. Всего под рестрикции попали семь руководителей силовых структур Ирана. Они были введены из-за применения силы против протестующих во время недавних массовых беспорядков в стране.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.